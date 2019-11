Kunstrasenplatz in Beinstein Waiblingen muss viereinhalb Meter hohe Wand errichten

AGTiF-Gemeinderat Alfonso Fazio regte in der jüngsten Sitzung an, die Wand so zu errichten, dass diese auch als Schutz vor den Flutlichtern dienen soll. „Sicherlich werden wir berücksichtigen, dass die Bewohner durch die Flutlichter nicht gestört werden“, sagte Fachbereichsleiter Patrik Henschel.

Nach 22 Uhr darf kein Auto mehr auf den Parkplatz

Damit niemand sich bis in die Nacht auf dem Kunstrasenplatz aufhält, sollen rund um den Sportplatz feste Regeln gelten: Beispielsweise darf nach 22 Uhr kein Auto mehr auf den Parkplatz fahren. Hierzu ist eine Schranke und eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Verein und der Stadtverwaltung vorgesehen. Auch Bürger sollen in Form einer Öffentlichkeitsbeteiligung mit ins Boot genommen werden.

Insgesamt kostet das Projekt die Stadtverwaltung circa 1,3 Millionen Euro. Der neue Sportplatz liegt nur etwa 380 Meter entfernt vom bestehenden Sportplatz und soll den Beinsteiner Sportlern als Ausweichort dienen. Es sind keine neuen Duschen und Umkleidekabinen geplant, die Sportler sollen die vorhandenen in der Beinsteiner Halle nutzen.