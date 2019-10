Kurioses Abenteuer mit Go-Ahead Über 100 Alfdorfer Schüler und die "Höllenmächte auf der Remsschiene"

Wer ist schuld an den zermürbenden Überfüllungszuständen auf der Remsschiene? Fahrtenbetreiber Go-Ahead, der zu wenige Wagen anspannt? Zughersteller Stadler aus der Schweiz, der störanfälliges Material geliefert hat? Die Deutsche Bahn, weil sie nicht normgerechte Bahnsteige gebaut hat? Alle drei mögen ihren Anteil tragen – aber noch weitere Hallodris haben da ihre Finger im Spiel, wie die Zeitung nun herausgefunden hat: die Schwarzmagier Beelzebub Irrwitzer und Tyrannja Vamperl.

Die beiden hatten ihr Pflicht-Soll an bösen Taten nicht erfüllt und drohten zur Strafe in die Hölle zu kommen. Um sich zu retten, brauten sie einen Zaubertrank namens Wunschpunsch, der möglichst viel Unheil anrichten sollte – zum Beispiel teuflische Überfüllung in der Remsbahn um 8.31 Uhr von Lorch nach Stuttgart.

Das glauben Sie nicht? Dann lesen Sie weiter, hier kommt der Beweis.