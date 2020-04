KZ Welzheim Ein Teil der Welzheimer Geschichte

Gerd Keller, Pädagoge aus Welzheim, hat im Jahre 1975 eine der beiden Dokumentationen über das KZ Welzheim verfasst. Mit freundlicher Genehmigung haben wir dabei den folgenden Auszug entnommen:

Auf Befehl des Reichsführers SS Heinrich Himmler sollten alle Konzentrationslager vor dem Anrücken der alliierten Truppen aus Ost und West geräumt und sämtliche Beweisstücke ihrer Terrormethoden vernichtet werden. Kein KZ-Häftling sollte lebend in die Hände der Alliierten fallen. Nur dem raschen Vorrücken der Befreiungstruppen ist es zu verdanken, dass dieser Befehl nicht mehr ausgeführt werden konnte. Deshalb wurde auch das Lager Welzheim Mitte April 1945 evakuiert. Zu dieser Zeit waren noch 47 Häftlinge im Lager. Der Transport erfolgte von Welzheim ab mit Lastwagen in Richtung Oberschwaben-Bodensee. Unterwegs mussten die Häftlinge aussteigen und den Marsch zu Fuß fortsetzen.

Nicht lebend in die Hände des Feindes

Fritz Phillip, ein wegen Hochverrats eingesperrter Kommunist (1938 bis 1945 im KZ Welzheim) gab im Jahre 1975 die folgenden Erinnerungen zu Protokoll: ,,Wir waren 47 Leute, die auf den Marsch gingen. Von der Gestapo war der Befehl da, dass wir umgelegt werden (keiner darf lebend in die Hände des Feindes fallen). Auf dem Marsch waren nur Deutsche dabei. Die Ausländer waren vorher alle in ein Vernichtungslager geschickt worden. Zu Fuß mussten wir losmarschieren, je zwei zogen einen Leiterwagen. Die Wachtmannschaft unter der Leitung Eberles fuhr in Lkw’s nebenher. Unterwegs wurde uns zugeflüstert, dass wir alle umgelegt werden sollen.‘‘

Auch der Dienstverpflichtete Otto Epple war dabei, als die Insassen des KZs evakuiert wurden. Er behauptet, dass es Eberle gewesen sei, der die Häftlinge in Friedrichshafen laufengelassen habe. Ferner sagte Otto Epple, dass die Wachtmannschaft zu diesem Zeitpunkt bereits unbewaffnet gewesen sei. Wenn also Eberle tatsächlich ein Sadist gewesen wäre, so wären die Häftlinge zu diesem Zeitpunkt bestimmt auf ihn losgegangen. Auf dem Transport in Richtung Bodensee wurden die letzten Morde verübt. Die letzten Opfer wurden in der Nacht vom 18. zum 19. April 1945 in einem Waldstück bei Riedlingen von Beamten der Gestapo erschossen. Unter den Erschossenen befand sich Hermann Schlotterbeck, der Bruder von Friedrich Schlotterbeck.

Die Gefangenen mussten Hacke und Spaten selbst tragen

Dieser schildert das Ende seines Bruders folgendermaßen: Gestapomann Keßler erteilt den Befehl zum Töten ,,Hermann aber saß immer noch in der Arrestzelle in Welzheim, gefesselt und halb verhungert - und schwieg. Mit dem Herannahen der alliierten Truppen wurde das Lager geräumt und Hermann mit allen anderen Gefangenen nach dem Oberland verschleppt. Zwei Tage vor dem Zusammenbruch erteilte ihn das Schicksal der anderen. Der Gestapomann Keßler, der mit Hagenlocher zusammen den ,Fall‘ bearbeitet hatte, erteilte den Befehl zu seiner Erschießung. Bei Nacht und Nebel wurde er mit zwei anderen Gefangenen von den SS- Leuten Held, Dehm und Rentschler in den nahen Wald geführt. Jeder Gefangene hatte Hacke und Spaten zu tragen. Nach ein paar Stunden kamen die SS-Leute allein und schmutzig mit den Grabwerkzeugen zurück . . . Der an der Erschießung beteiligte stellvertretende Lagerleiter des KZ Welzheim, Rentschler, versicherte bei seiner Verhaftung mit unnachahmlicher ,Treuherzigkeit‘, er habe nicht meinen Bruder erschossen - ,sondern nur die beiden anderen . . .‘ An einer verborgenen Stelle in einem Wäldchen bei Riedlingen a. D. fanden wir seine Leiche, mit wenig Erde bedeckt, denn die Mörder hatten es eilig. Wie sie gingen und standen, waren die Opfer mit Genickschuss in die Grube gestürzt worden. Alle drei lagen auf dem Gesicht: ein Mann von vielleicht vierzig Jahren, ein Junge, etwa zweiundzwanzig Jahre alt, dem Schädel und Zähne eingeschlagen waren - und Hermann. Weil er zuunterst lag, war es für die Mörder wohl zu unbequem gewesen, auch ihm, wie den beiden anderen, noch die Schuhe zu stehlen. Er lag zusammengekrümmt auf dem Gesicht, den Mund voll Erde, Zunge und Lippen zerbissen, die Hände mit den gerissenen Fingernägeln in die Erde verkrampft . . . So brachten wir einen . . . Ermordeten in die Heimat zurück, meinen Bruder, unseren Kameraden und tapferen Jungen.

Bewachungsmannschaft versucht die Spuren zu verwischen

In Welzheim war die Bewachungsmannschaft noch einige Tage damit beschäftigt, ihre Spuren zu verwischen. Polizeiakten, Namenslisten der Häftlinge, Abrechnungen von Betrieben, in denen Häftlinge beschäftigt waren, wurden verbrannt. Dadurch kann manches Verbrechen nicht restlos aufgeklärt werden. Ein Lieferwagen, voll bepackt mit der persönlichen Habe von SS-Leuten und Gestapobeamten, konnte von den flüchtenden Bewachern nicht mitgenommen werden. Er wurde von Welzheimern geplündert.

Und hier noch ein Nachtrag, ein Zitat aus der Dokumentation von Graham Wilson zum gleichen Thema, der Räumung des KZ Welzheim. In diesem Abschnitt, es handelt sich um die Erschießung der drei oben erwähnten Welzheimer Häftlinge, wird erklärt, warum die SS die drei als ,,besonders gefährlich‘‘ einstufte und noch auf der Flucht vor den Amerikanern erschießen ließ: ,,Gottlieb Aberle hatte kanadische Flieger mit Lebensmitteln und Zivilkleidern versorgt und versucht, ihnen zur Flucht zu verhelfen. Andreas Stadler ist fahnenflüchtig gewesen und wurde von den Engländern als Fallschirmagent eingesetzt mit dem Auftrag, einen Eisenbahntunnel zwischen Tuttlingen und Beuren zu sprengen. Hermann Schlotterbeck war wegen Zusammenarbeit mit einem früheren deutschen Soldaten namens Nesper verhaftet worden, der sich als russischer Fallschirmagent betätigte.

Am frühen Morgen des 19. April 1945 weckte Held die drei Gefangenen und ließ sie mit Handschellen aneinanderfesseln. Sie wurden von Held, Rentschler, Geiger und zwei anderen Gestapo-Beamten in einen Wald - den sogenannten Vogelschutz - etwa 1,5 Kilometer östlich von Riedlingen geführt, 300 Meter vom Vöhringerhof entfernt. Etwa zehn Meter im Wald wurde ein Grab von den Häftlingen geschaufelt - 0,80 Meter tief, 1,10 Meter breit und 1,8 Meter lang. Held erklärte den Wachleuten: ,,Jeder schießt auf den Kopf des Vordermannes!‘‘ Beim späteren Prozess will keiner der Anwesenden Hermann Schlotterbeck erschossen haben.

Dies war der letzte Mord im Namen des Welzheimer Lagers, denn die übrigen Häftlinge wurden von Lagerleiter Eberle in der Nähe von Friedrichshafen entlassen.‘‘