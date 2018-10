Länderspielpause Sieben VfB-Profis international unterwegs

>

Für Benjamin Pavard steht am Donnerstag (11. Oktober, 21 Uhr) ein Testspiel gegen Island an. Am dritten Spieltag der UEFA Nations League trifft der Weltmeister dann am darauffolgenden Dienstag (16. Oktober, 20:45 Uhr) im Stade de France auf Deutschland. (Foto: dpa/Sven Hoppe)