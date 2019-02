Lahr Jungen Puma in Wohnung gehalten

Lahr. Kurz vor Weihnachten 2018 haben Behörden ein damals zwei Monate altes Puma-Baby in einer Privatwohnung in Lahr entdeckt. Das gab die internationale Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" am Donnerstag (31.01.) bekannt. Sie hat das Tier namens Tikam in Obhut genommen und wird es nach der Quarantäne in einer Großkatzenstation unterbringen.