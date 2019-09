Landesfestumzug in Winnenden Diese Straßen in der Innenstadt werden gesperrt

Parkplätze für Anwohner: Anwohner, die ihr Fahrzeug am Sonntag benötigen, müssen außerhalb der gesperrten Zone parken. In der Innenstadt können auch außerhalb der Umzugsstrecke Straßenzüge abgehängt sein (zum Beispiel die Robert-Boehringer-Straße, die Schlossstraße). Das gilt es bei der Parkplatzwahl zu bedenken.

In den meisten Seitenstraßen ist das Parken auch während der Veranstaltung möglich, allerdings sind die geltenden Regeln einzuhalten, das heißt beispielsweise, dass Einfahrten und Kreuzungsbereiche frei zu halten sind und nicht zugeparkt werden dürfen, sowie die Restfahrbahnbreite einzuhalten ist.

Falschparker werden abgeschleppt

Die Wohngebiete nördlich des Rems-Murr-Klinikums („Toskana“, Weiden-/ Lindenstraße, Hohreuschstraße) können über die Hohreuschstraße, den Schlehenweg oder die Verbindung zwischen Christine-Teusch-Straße und Weidenstraße erreicht werden. Die an diesen drei Stellen üblicherweise angebrachten Sperrpfosten werden am Sonntag entfernt.

Das Gebiet rund um Schillerstraße und Kesselrain ist über den Björn-Steiger-Kreisel bzw. die Breuningsweiler Straße zu erreichen. Wer falsch parkt oder in die Sperrzone reinfährt, dem kündigt die Stadtverwaltung an: „Die Fahrzeuge werden auf Kosten der Halter abgeschleppt!“

Besuchern von außerhalb wird empfohlen, auf die S-Bahn umzusteigen. Die Nahverkehrszüge am Bahnhof Winnenden fallen wegen Bauarbeiten aus (siehe: "Zugausfälle am Heimattage-Wochenende")

Es besteht ein Umfahrungsring rund um die Innenstadt, von dem aus an verschiedenen Stellen unterschiedlich nah an die Innenstadt herangefahren werden kann.

Linienbusse erreichen die Innenstadt gar nicht

Aufgrund der Sperrungen kann der normale Linienbusverkehr in der Innenstadt am Sonntag nicht aufrechterhalten werden. Aufgrund der großräumigen Sperrungen könne die Stadt keine Ersatzparkplätze für Anlieger anbieten, teilt sie mit.

Parkzeitbegrenzungen gelten am Wochenende generell nicht.

Am Wochenende stehen 1800 zusätzliche Parkplätze rund um die Innenstadt zur Verfügung. Geparkt werden kann beispielsweise: im Bereich Linsenhalde/Forststraße, auf der Wiese gegenüber der Feuerwehr Zipfelbach und im Bereich Stadion/Wunnebad. Die Firmen Kärcher und Aldi Winnenden und Leutenbach stellen ihre Parkplätze ebenfalls für Besucher bereit.

Zwei Tiefgaragen für die Allgemeinheit gesperrt

Die Tiefgaragen Rathaus und Bildungszentrum II können nicht genutzt werden.

Zum Landesfestumzug am 8. September verbinden Shuttlebusse die Parkplätze mit der Innenstadt. Die Haltestellen sind am Bahnhof, in der Linsenhalde, am Wiesenparkplatz (gegenüber dem Rems-Murr-Klinikum), am Wunnebad, am Bildungszentrum II und an der Schorndorfer Straße/Ecke Eugenstraße zu finden. Der Ausstieg ist am Bahnhof Winnenden. Von dort aus ist die Umzugsstrecke in wenigen Gehminuten zu erreichen. Zwischen 11.15 und 12.30 Uhr sowie zwischen 16 und 18.30 Uhr fahren die Busse im 15-Minuten-Takt. Zwischen 12.45 und 15.45 Uhr fahren die Busse im 30-Minuten-Takt. Die letzte Fahrt der Shuttlebusse beginnt um 18.30 Uhr.