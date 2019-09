Landesgartenschau 2032 Schwaikheim und Winnenden bereiten Bewerbung vor

Natürlich denken beide Kommunen an den Zipfelbach, der sie verbindet. Er könnte als grünes Wasserband mit der Funktion eines Bindeglieds zwischen Innen- und Außenraum werden.

Die Initiatoren hoffen auf eine Gartenausstellung mit Zukunftsthemen wie Digitalisierung / neue Formen der Kommunikation im Freibereich, Energiewende, Klimawandel, das „Älterwerden“ und „Bunter-Werden“ unserer Gesellschaft sowie pflanzliche und landwirtschaftliche Themen, die neu interpretiert werden.

Aber noch ist offen, ob es zu einer Bewerbung kommt. Die Überlegungen sind am Anfang und werden in den nächsten Wochen konkreter. Die Bürgerschaft soll von Anfang an mitreden und mitgestalten können. „Nur mit einem Konzept, das Identität stiftet und möglichst viele Menschen einbezieht und motiviert, können die Kommunen den notwendigen Schulterschluss, der für den Erfolg der Landesgartenschau und der neuen Winnender Stadtquartiere mitentscheidend wäre, schaffen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Bürgerdialog am 28. September

Am Samstag, 28. September, findet um 11 Uhr im Feuerwehrmuseum Winnenden, Karl-Krämer-Straße 2, ein öffentlicher Bürgerdialog statt. „Kommen Sie und gestalten die Zukunft unserer beiden Kommunen mit. Treten Sie mit den Organisatoren in Kontakt“, fordert die Stadtverwaltung ihre Bürger auf. An diesem Tag wird die Machbarkeitsstudie noch nicht vollendet sein, denn Ideen, Anregungen und Meinungen aus der Bürgerschaft sollen einfließen in die Studie. Die Planer des Fachbüros werden ihre Ideen vorstellen und werden Ideen aus der Bürgerschaft aufnehmen und versuchen, sie in einen Gesamtplan einzuflechten.

Wer Fragen oder Anregungen zur Landesgartenschau hat, kann eine E-Mail schicken an lgs@winnenden.de . Nachschauen kann man im Internet unter www.winnenden.de/lgs .