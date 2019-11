Landgericht Stuttgart Paketzusteller rammt Radfahrer - Anklage: Versuchter Mord

Stuttgart.

Nach einem blutigen Streit mit einem Radfahrer muss sich ein Paketbote wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, den Fahrradfahrer Mitte Mai in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) mit seinem Auto von hinten angefahren zu haben. Danach sei er ausgestiegen und habe mehrmals auf den bereits am Boden liegenden Verletzten mit einem Messer eingestochen. Zum Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Landgericht in Stuttgart wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Der beschuldigte Kosovare äußerte sich nicht.