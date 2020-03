Landkreis Esslingen Erste "Drive-In"-Teststationen für Coronavirus im Land

Nürtingen.

Der Landkreis Esslingen richtet die zwei ersten Stationen für Coronavirus-Tests im Land ein, an denen Menschen aus ihrem Auto heraus eine Probe entnehmen lassen können. Einwohner des Landkreises, die aufgrund ihrer Symptome befürchten, am neuartigen Coronavirus erkrankt zu sein, können von Montag an zu einer der beiden Stationen fahren und einen Abstrich entnehmen lassen. "Man bleibt dann einfach im Auto sitzen und kurbelt das Fenster runter", sagte am Freitag der Leiter des Landratsamts, Peter Keck.