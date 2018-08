Heiningen.

Beim Sturz mit seinem Motorrad im Landkreis Göppingen ist ein 22-Jähriger von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann kam am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve bei Heiningen zu Fall, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er mit dem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen. Der Wagen überrollte den Biker teilweise. Das Motorrad landete im Graben und ging in Flammen auf. Der 56 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.