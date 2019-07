Landkreis Günzburg Deutschlands erster Wurstsalat Drive-In

Leipheim.

Wurstsalat am Drive-In-Schalter? Haben Fastfood-Giganten wie McDonald’s oder Burger King ihr Angebot erweitert? Manch ein Gast würde sich über diese Nachricht sicherlich freuen. Die müssen an dieser Stelle enttäuscht werden. Solch ein Drive-In-Schalter existiert zwar, allerdings nur auf dem Landgasthof „Waldvogel“ in Leipheim (Bayern).