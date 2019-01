Landkreis Rottweil Tochter erstochen, Sohn schwer verletzt

Nach derzeitigem Ermittlungestand hatte die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand in einer Wohnung in Hardt auf ihre Tochter eingestochen. Die 22-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Im Anschluss fuhr die 56-Jährige mit ihrem Auto nach Tennenbronn in die Wohnung des Sohnes, wo sie ihn mit einem Küchenmesser verletzte. Der 25-Jährige erlitt eine schwere Stichwunde im Brustbereich. Er wurde noch in der Nacht operiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Nach der Tat stach sich die 56-Jährige selbst mehrmals mit dem Messer in die Brust. Sie verletzte sich dabei oberflächlich und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Polizisten nahmen sie vor der Wohnung des Sohnes widerstandslos fest. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.