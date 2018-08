Landkreis Schwäbisch Hall Kuh mit Pfeil verletzt

Stimpfach-Weipertshofen.

Eine Kuh wurde am Mittwoch in Stimpfach-Weipertshofen (Landkreis Schwäbich Hall) von einem Unbekannten mit einem Pfeil am linken Bein verletzt. Laut Polizeibericht wurde der Pfeil mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem Bogen verschossen.