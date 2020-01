Rot am See.

Bei Schüssen in Rot am See sind sechs Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Das teilte ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage mit. Die Tat habe sich gegen 12.45 Uhr vor und in einem Gebäude in der Bahnhofstraße ereignet. Ein Tatverdächtiger sei bereits festgenommen worden, Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht. Der Polizei liegen Hinweise auf ein Verwandtschaftsverhältnis vor, so der Sprecher. Details zum Tathergang, den Hintergründen, dem Tatverdächtigen und den Opfern gab die Polizei bislang nicht bekannt. Für 16.30 Uhr wurde eine gemeinsame Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft, Polizei und Bürgermeister im Rathaus von Rot am See angekündigt.