Landkreis Schwäbisch Hall Wilde Verfolgungsjagd nach Flucht aus Psychiatrie

Der 41-Jährige war aufgrund seiner psychischen Erkrankung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Weinsberg untergebracht. Das hatte ein Gericht angeordnet. Man ging davon aus, dass er eine Gefahr für sich und andere darstellen könnte. Am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, flüchtete der Mann aus der Klinik. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Zeugen hatten den Mann gegen 21.20 Uhr von seiner Wohnung in Vellberg mit seinem VW Golf wegfahren sehen. Eine halbe Stunde später bemerkte eine Polizeistreife in Schwäbisch Hall das Fahrzeug und nahm die Verfolgung auf. Der 41-Jährige aber wollte sich nicht stoppen lassen. Er ignorierte alle Anhaltezeichen, überfuhr mehrere rote Ampeln und umging sogar eine Straßensperre.

Wilde Verfolgungsjagd

Der psychisch kranke Mann raste von der B 19 auf die A 6 Richtung Nürnberg. Bei Feuchtwangen wechselte er durch Auf- und Abfahren die Fahrtrichtung und war nun nach Mannheim unterwegs. Bei Ilshofen gefährdete er einen anderen Autofahrer, den er rechts überholt und zu einem Bremsmanöver gezwungen hatte. Der Autofahrer geriet ins Schleudern, konnte sein Fahrzeug glücklicherweise abfangen und einen Unfall verhindern. Streifenwagen versuchten immer wieder, den 41-Jährigen zu überholen, was dieser aber durch aggressive Fahrstreifenwechseln verhinderte.

Die Einsatzkräfte versuchten, Risikobereitschaft des Flüchtigen nicht weiter zu erhöhen. Hierzu wurde zeitweise ein größerer Abstand gehalten, Blaulicht zum Teil ausgeschaltet und im Bereich Karlsruhe die Hinterherfahrt nur mit einem Zivilfahrzeug und dem Polizeihubschrauber durchgeführt.

Flucht nach Frankreich geplant?

Am Autobahnkreuz Walldorf setzte der Mann seine Fahrt auf der A5 in Richtung Baden-Baden fort, wo er später die Autobahn verließ und auf die B 500 in Richtung Frankreich wechselte. In einem Gewerbegebiet bei Iffezheim rammte der Flüchtige in den frühen Morgenstunden zwei Streifenfahrzeuge und verursachte dabei mehrere zehntausend Euro Schaden.

Dort endete seine Flucht. Um kurz vor 4 Uhr klickten die Handschellen und der Mann wurde zurück in die Klinik gebracht.Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, die Ermittlungen dauern an.

Bei dem Einsatz war ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Streifenbesatzungen der Polizeipräsidien Heilbronn, Mannheim, Karlsruhe, Offenburg und Aalen, sowie aus Bayern beteiligt. Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall, Telefon: 07904/9426-0 zu melden.