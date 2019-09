Last-Minute-Transfer Der VfB verpflichtet Philipp Förster vom SV Sandhausen

Förster war zuletzt schon als möglicher Ersatz für den defensiveren Santiago Ascacíbar gehandelt worden, falls der 22 Jahre alte Argentinier den VfB noch verlässt . Bis zur Schließung des Transferfensters in Deutschland gab es dahingehend keine Entscheidung und keinen Kommentar des VfB. In anderen Ländern, darunter Spanien, ist das Fenster aber noch einige Stunden länger geöffnet.

Bereits in der Jugend trug der heute 24-Jährige von 2010 bis 2014 das VfB-Trikot. "Mit Philipp bekommen wir einen sehr hungrigen, physisch robusten und spielstarken Mittelfeldspieler für unser Projekt Wiederaufstieg hinzu", sagt Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat.

Für den SVS bestritt Philipp Förster bisher 65 Partien in der 2. Bundesliga (zehn Tore). Der VfB überweist drei Millionen Euro für den 1,88 Meter großen Mittelfeldspieler. "Natürlich schmerzt uns der Wechsel sportlich sehr, aber durch diese Rekordablöse für den SVS sind wir in der Lage zukünftig noch seriöser zu planen, zumal sich die Entschädigung in den kommenden Monaten sukzessive reduziert hätte", erklärte Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier.