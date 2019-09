Last-Minute-Treffer von Al Ghaddioui Der VfB gewinnt das Spitzenspiel in Bielefeld

DSC-Kapitän Fabian Klos fliegt vom Platz

Intensiv und auf Augenhöhe beackerten sich das Überraschungsteam und der große Titelfavorit auch in den zweiten 45 Minuten. Nach einer Stunde musste dann Bielefelds Kapitän Fabian Klos mit Gelb-Rot vom Platz. Der kantige Stürmer hatte in der ersten Hälfte wegen Meckerns Gelb gesehen und musste nach einem Ellbogenschlag gegen Pascal Stenzel vorzeitig zum Duschen gehen.

In der Folge warf Tim Walter mit Mario Gomez (in der 68. Minute für den wirkungslosen Didavi) und Borna Sosa (in der 73. Minute für) zwei frische Kräfte in die Partie. Und Oldie Mario Gomez ließ die mitgereisten knapp 2.400 VfB-Fans direkt jubeln, der Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben (77.). Die zehn Bielefelder verteidigten das Remis nun mit Mann und Maus - konnten das Unentschieden aber nicht ins Ziel bringen. In der ersten Minute der Nachspielzeit sorgte Hamadi Al Ghaddioui nach feiner Vorarbeit von Philipp Förster für den umjubelten Stuttgarter Siegtreffer.

Für den VfB geht es nächste Woche mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden weiter. Das traditionelle „Wasen-Heimspiel“ - vom 27. September bis zum 13. Oktober steigt das große Volksfest auf dem benachbarten Cannstatter Wasen - wird am Freitag, den 4. Oktober, um 18.30 Uhr angepfiffen. Uwe Neuhaus und seine Arminia müssen zum Abschluss des 9. Spieltages am Montagabend (7. Oktober /20.30 Uhr) an der Bremer Brücke beim defensiv- und heimstarken VfL Osnabrück ran.

DSC Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)

Bielefeld: Ortega - Brunner (82. Clauss), Pieper, Nilsson, Hartherz - Prietl, Edmundsson (67. Schütz), Hartel - Soukou, Klos, Voglsammer

Stuttgart: Kobel - Insua (73. Sosa), Badstuber, Kempf, Stenzel - Karazor, Mangala (90.+2 Massimo), Ascacibar, Förster - Didavi (68. Gomez), Al Ghaddioui

Tore: 0:1 Al Ghaddioui (90.+1)

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau)

Zuschauer: 26.124 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Prietl (76.) / Badstuber (14.)

Gelb-Rote Karte: Klos (61.)