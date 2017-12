Lauda-Königshofen.

Ein 23-Jähriger hat im Streit mit einem Bekannten ein Beil geworfen - und damit die kleine Tochter des Mannes nur knapp verfehlt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich die Männer am Mittwoch in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) an der Haustür gestritten. Der 23-Jährige hatte dem Vater nach Angaben eines Sprechers vorgeworfen, ihn bei der Polizei angeschwärzt zu haben. Der 33-Jährige schloss die Haustür, um die Diskussion zu beenden. Daraufhin warf der 23-Jährige jedoch ein Beil auf die Tür. Es zerschlug die Doppelglasscheibe und eine weitere Scheibe im Haus - hinter der das einjährige Mädchen war. Zwischen der Wurfbahn und dem Kind waren laut Polizei nur etwa 30 Zentimeter. Verletzt wurde aber niemand.