Lauffen am Neckar/Heilbronn.

Ein 29-Jähriger hat am Donnerstagabend (20.2.) am Lauffener Bahnhof einen Lokführer zu einer Schnellbremsung gezwungen, um in den Zug einsteigen zu können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei überquerte der 29-jährige türkische Staatsangehörige zunächst die Gleise im Bahnhof Lauffen. Dadurch zwang er den Lokführer eines einfahrenden Regionalzugs Richtung Heilbronn wohl dazu, eine Schnellbremsung durchzuführen. Der Mann wurde nicht von dem Zug erfasst. Anschließend stieg er in den stehenden Zug ein. Ein 42-jährige Zugbegleiter hatte beobachtet, wie der 29-Jährige die Gleise überquert hatte. Laut Polizei kontrollierte er kurz darauf die Fahrkarte des 29-Jährigen, und wollte sie wohl wegen des Vorfalls einbehalten. Zwischen den Männern kam es daraufhin noch im Zug zu einer zunächst verbalen und kurz darauf auch körperlichen Auseinandersetzung. Dabei verletzten sich beide Männer. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei stellte die beiden Personen nach der Ankunft des Zuges im Heilbronner Hauptbahnhof fest. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der wechselseitigen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071318882600 zu melden.