Laura wählt Better call Schulz: Eine Erstwähler-Veranstaltung

Der „Juso-Bus“ kam nämlich auf den Viehmarktplatz nach Winnenden. Die Jusos sind die Jungsozialisten der SPD und unterstützten Sybille Mack bei ihrem Wahlkampf. Es gab Eis, viele Flyer – die übrigens auch extra für Erstwähler gemacht sind und wirklich cool aussehen -, ein Sofa, Liegestühle, man konnte Dosenwerfen und Dartspielen. Aber was hat das jetzt mit Politik zu tun? Wenn man mal genauer hinschaut, ist das eigentlich ganz einfach.

Das Dosenwerfen

Na, welcher Sinn steckt wohl hinter den Dosen? Mir ist es ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Es standen halt schwarze und gelbe Dosen da. Jan Hambach - ein Student, der bei den Jusos aktiv ist - erklärte mir, dass die SPD keine schwarz-gelbe Koalition haben will. Die umgeworfenen Dosen sollten das also symbolisieren. Gute Idee, es damit darzustellen.

Die Dartscheibe

Die Dartscheibe stellte Europa dar. Je nachdem, welches Land man traf, musste man eine Frage dazu beantworten. Bei Italien zum Beispiel sollte man wissen, was "Paparazzi" bedeutet. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich den politischen Sinn hinter der Frage nicht erkannt habe, fand ich auch die Idee mit dem Dartspielen echt gut.

Sofa und Liegestühle

Ja, sogar das Sofa symbolisierte einen politischen Aspekt. Es sollte nämlich auf mehr bezahlbaren Wohnraum hinweisen, erklärte mir Jan. Normalerweise bauen die Jusos da noch einen Generator auf, damit man auf dem Sofa Mario Kart spielen kann. Da sie auf dem Marktplatz aber keinen Strom bekamen, fiel das diesmal aus. Schade eigentlich. Hätte sicher Spaß gemacht. Den Platz auf dem Sofa konnte man an dem Tag dann aber nutzen, um mit Sybille Mack zu sprechen.

#gerechtist - Die Flyer

Ich habe wirklich bei keiner Veranstaltung so coole Flyer bekommen, wie die von den Jusos. Sie sind einfach perfekt auf Erstwähler zugeschnitten und gestaltet. Vorne steht "#gerechtist" drauf, ein Bild regt zum Raten an, was das Thema auf dem Flyer sein könnte und hinten findet man dann die Erklärung. In einfacher Sprache versteht sich. Schon allein wegen denen hat es sich wirklich gelohnt, die Jusos auf dem Marktplatz zu besuchen.

Mein Tipp

Ich kann euch nur empfehlen, mal eine Erstwähler-Veranstaltung zu besuchen. Es ist ganz anders, als die Wahlkampfveranstaltungen, bei denen ich bisher war. Erstens bekommt ihr Informationen, die man als junger Mensch auf Anhieb verstehen kann, zweitens lernt ihr ein paar politische Aspekte im wahrsten Sinne des Wortes spielend leicht kennen und drittens habt ihr auch die Möglichkeit, mit der Bundestagskandidatin zu sprechen, ohne dass Ältere um euch herumstehen und ihr das Gefühl habt, sie hören euch zu. So ging es mir jedenfalls.

Wenn ihr jetzt noch die Chance habt, auf eine Veranstaltung zu gehen, die extra für euch gemacht ist, dann nehmt sie wahr. Die Bundestagswahl rückt immer näher. Es schadet definitiv nicht, wenn ihr euch da noch ein paar Informationen einholt.

Die CDU veranstaltet am Samstag (16.09.) beispielsweise ein Erstwählerkino im Traumpalast Schorndorf. Auch Joachim Pfeiffer wird dabei sein. Wollt ihr euch noch über weitere Veranstaltungen informieren, dann schaut doch mal in unser Wahlportal. Dort findet ihr auch nähere Informationen zur Veranstaltung der CDU.