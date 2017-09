Waiblingen.

Der Countdown zur Bundestagswahl läuft. Stellt euch vor, ihr habt euch entschieden, wählen zu gehen und steht am Sonntag irgendwann zwischen 8 Uhr und 18 Uhr im Wahllokal in eurer Gemeinde. Und jetzt? Was sollt ihr jetzt tun?

Eigentlich ist es ganz einfach. Erstmal legt ihr eure Wahlbenachrichtigung und euren Personalausweis vor. Falls ihr die Wahlbenachrichtigung verloren oder vergessen haben solltet, reicht auch nur der Personalausweis. Die Wahlhelfer haken euch dann von einer Liste ab und drücken euch einen Stimmzettel in die Hand. Mit dem geht ihr dann in die Wahlkabine und macht zwei Kreuzchen. In der linken Spalte stimmt ihr für einen Bundestagskandidaten aus eurem Wahlkreis ab, in der rechten Spalte für eine Partei.

Kreuze gemacht? Dann müsst ihr den Zettel nur noch falten - natürlich so, dass keiner sehen kann, was ihr gewählt habt - und ihn anschließend in die Wahlurne werfen. Klingt doch wirklich nicht schwer, oder? Das ist es auch nicht. Dennoch gibt es einige Dinge, die ihr beachten müsst, wenn ihr am Sonntag ins Wahllokal geht.

Darf ich in der Wahlkabine Selfies machen? Kann ich betrunken im Wahllokal erscheinen? Mama soll mit in die Kabine, darf sie das? Smiley statt Kreuzchen auf dem Wahlzettel? Auf diese und weitere Fragen gibt es zum Teil überraschende Antworten.

Zu zweit in die Wahlkabine

Mama, Freund oder die große Schwester müssen draußen bleiben. Es führt kein Weg daran vorbei: Ihr müsst allein in die Wahlkabine gehen. Wenn ihr jemanden mitnehmt, der euch hilft, oder über die Schulter schaut, verstoßt ihr gegen den geheimen Aspekt des Wahlrechts. Es gibt aber Ausnahmen. Wähler, die nicht lesen können, oder körperlich nicht in der Lage sind, eigenständig zu wählen, dürfen von einer anderen Person unterstützt und in die Wahlkabine begleitet werden. Auch Kinder dürfen mit in die Wahlkabine, aber nur wenn sie noch nicht lesen können.

Selfies in der Wahlkabine

Für diejenigen unter euch, die alles mit einem Selfie festhalten, gibt es schlechte Nachrichten: In der Wahlkabine dürft ihr nämlich kein Foto von euch und dem Wahlzettel in der Hand machen. Jedenfalls nicht, wenn ihr schon die Kreuzchen gesetzt habt. Das verletzt nämlich auch das Wahlgeheimnis und es können bis zu zwei Jahre Haft drohen. Für ein Selfie wollt ihr das doch sicher nicht riskieren, oder?

Eigene Stifte mitbringen

Wichtig: In der Wahlkabine liegen Kugelschreiber aus. Es wird davon abgeraten, eigene Stifte mitzubringen. Wer nämlich mit einem Filzstift oder gar mit einem Lippenstift unterschreibt, der läuft Gefahr, dass die Kreuzchen beim Falten abfärben und der Zettel dadurch ungültig wird.

Verzierungen auf dem Wahlzettel

Einige haben in der Schule sicher das ein oder andere Schulheft mit Sprüchen, Herzen oder Smileys verziert. Das solltet ihr auf dem Wahlzettel lieber bleiben lassen. Wenn der Wahlhelfer nämlich beim Auszählen rätseln muss, ist die Stimme ungültig.

Stimmzettel unterschreiben

Kreuzchen gesetzt? Dann kommt bloß nicht auf die Idee, euren Stimmzettel zu unterschreiben! Die Wahlen sind schließlich geheim und keiner soll am Ende wissen, was Max Mustermann aus Mühlheim gewählt hat.

Aufwendig falten

Den ununterschriebenen Stimmzettel müsst ihr jetzt noch in die Wahlurne werfen. Gefaltet natürlich, aber NICHT als Origami. Er muss schließlich in die Urne passen. Dabei sollte wieder niemand sehen, was ihr gewählt habt.

Parteiwerbung machen

Falls euch eine Partei in den letzten Wochen so sehr überzeugt hat und ihr jetzt dauernd Fan-T-Shirts tragt, dann habe ich auch für euch eine schlechte Nachricht: Im Wahllokal dürft ihr damit nämlich nicht erscheinen. Auch "I love Merkel"-Sprechchöre müssen zu Hause bleiben. Es ist verboten, Last-Minute-Werbung für Parteien zu machen. Egal ob im Wahllokal oder in der Nähe.

Nur in der Kabine wählen

Ihr dürft ausschließlich nur in der Kabine wählen. Wählt ihr außerhalb, ist eure Stimme ungültig. Falls ihr warten müsst, bis ihr dran seid und schon eure Kreuzchen macht, während ihr in der Schlange steht, dann könnt ihr von den Wahlhelfern einen neuen Stimmzettel verlangen.

Neuen Stimmzettel anfordern

Einen neuen Stimmzettel anfordern könnt ihr übrigens auch, wenn ihr in der Wahlkabine seid und eure Kreuze ausversehen an der falschen Stelle gesetzt habt. Den alten Stimmzettel müsst ihr zerreißen, dürft ihn aber mit nach Hause nehmen.

Damit ihr das nicht machen müsst, könnt ihr hier mit dem Stimmzettel-Muster (PDF-Download) schon mal proben.

Kreuz in den Kreis

Für die Wahlhelfer muss bei der Auszählung klar erkennbar sein, für welchen Kandidaten oder für welche Partei ihr abgestimmt habt. Man sagt auch, der Wählerwille muss klar erkennbar sein. Setzt euer Kreuz also klar erkennbar in den dafür vorgesehenen Kreis.

Für die, die ganz sicher gehen wollen: Das ist ein Kreuz in einem Kreis:

(Ich hab schon mal geübt.)

Auf die Zeiten achten

Achtet unbedingt auch auf die Öffnungszeiten des Wahllokals. Um Punkt 18 Uhr schließt das nämlich. Wenn ihr es noch geschafft habt, kurz vor knapp reinzukommen, dann heißt das nicht, dass ihr den Kugelschreiber um Punkt 18 Uhr aus der Hand legen müsst, obwohl ihr erst ein Kreuzchen gesetzt habt - wir sind ja nicht in der Schule. Ihr dürft in Ruhe zu Ende wählen.

Das dürft ihr, ich empfehle es aber nicht

Die Partynacht war lange, ihr spürt noch immer den Alkohol und fragt euch, ob ihr in diesem Zustand überhaupt ins Wahllokal gehen dürft? Das ist an sich eigentlich kein Problem, denn man darf auch betrunken zur Wahl gehen. Natürlich nur so lange man sich benimmt. Wer stört, wird vom Wahlvorstand hinausgeworfen.



Im Herbst ist das vielleicht nicht ganz üblich, aber rein theoretisch dürftet ihr sogar in Bikini oder Badehose zur Wahl gehen.

Wenn ihr diese Tipps beachtet, dürftet ihr eigentlich fit für die Bundestagwahl am 24. September sein.