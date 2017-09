Laura wählt Eine von 61 Millionen

Waiblingen.

Die Uhr tickt. Jetzt sind es nicht einmal mehr 48 Stunden bis zur Bundestagswahl 2017. In Deutschland dürfen in diesem Jahr über 61 Millionen Menschen zur Wahl gehen. Darunter etwa drei Millionen Erstwählerinen und Erstwähler. Alle haben das Recht, ihre Stimme abzugeben und dadurch etwas in Deutschland zu verändern. Diese Chance will ich definitiv nutzen.

Zugegeben, anfangs war ich noch ziemlich skeptisch. Mein Verständnis für Politik ging gegen Null und ich konnte mich nur schwer dazu aufraffen, mein Interesse dafür zu wecken. Dann kam die erste Wahlkampfveranstaltung und meine Befürchtungen bestätigten sich: Ich verstand nur Bahnhof. Einen positiven Aspekt hatte das ganze trotzdem. Und zwar das Gespräch mit Sybille Mack am Ende der Veranstaltung. Ich hatte nicht geahnt, dass Politiker so persönlich sein können.

Lief doch gar nicht so schlecht

Unerwartet motiviert besuchte ich in den folgenden Wochen einige weitere Veranstaltungen. Und siehe da, ich verstand tatsächlich nach und nach mehr von der Politik. Auch die persönlichen Gespräche, die ich am Ende mit fast allen Kandidaten geführt habe, überzeugten mich immer mehr davon, zur Wahl zu gehen. Gut, ich hätte gerne mal mit allen gesprochen, aber auch so konnte ich mir meine Meinung - zumindest zu den Kandidaten - bilden. Wahlplakate kann sich nämlich jeder anschauen. Doch weiß man dadurch noch lange nicht, was sich hinter dem netten Lächeln verbirgt.

Wenig Angebot für junge Menschen

Die Erstwähler-Wahlkampfveranstaltung rundete meine Tour ab. Da gab es zur Abwechslung keine Vorträge und trotzdem hatte ich am Ende die Informationen, die mich weitergebracht haben.

Das Angebot für junge Menschen sollte man meiner Meinung nach viel stärker ausweiten. Die Kandidaten sagten mir immer wieder, dass sie Erstwähler für sich gewinnen wollen. Schön und gut, aber dann sollten sie auch viel mehr Veranstaltungen für junge Menschen anbieten. Klar, muss von deren Seite auch das Interesse da sein, aber woher soll das denn kommen, wenn es speziell für sie so wenig Veranstaltungen gibt? Die ein oder andere Partei ist auf einem guten Weg, die Jungwähler richtig anzusprechen, aber auch bei denen ist noch viel Luft nach oben.

Wahlkampf hat mich weitergebracht

Meine Entscheidung, wählen zu gehen, entwickelte sich nach und nach. Mir wurde immer mehr bewusst, dass auch ich eine Veränderung in Deutschland sehen will und das kann ich dadurch erreichen, wenn ich bei der Bundestagswahl meine Stimme abgebe.

Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich den absoluten Durchblick habe, was Politik angeht, aber das war auch nicht mein Ziel. Ich wollte lediglich herausfinden, ob der Wahlkampf mich als Erstwählerin weiterbringt und das ist ihm definitiv gelungen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ohne diesen Blog überhaupt auf die Idee gekommen wäre, wählen zu gehen. Wenn, dann hätte ich wahrscheinlich einfach das gewählt, was meine Eltern wählen, ohne selber mal darüber nachzudenken, was die Parteien eigentlich wollen. Und vor allem was ich will.

Überlegt es euch!

Der Countdown läuft, also entscheidet euch, ob ihr am 24. September ins Wahllokal gehen werdet. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ihr habt doch sicherlich auch eure Meinung, oder? Dann äußert sie doch lieber, indem ihr zwei Kreuzchen auf einem Wahlzettel setzt. Oder wollt ihr lieber anderen die Entscheidung über Deutschlands Zukunft überlassen?