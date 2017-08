Laura wählt Erste Wahlkampfveranstaltung: Genauso schlau wie vorher

Weinstadt.

Die erste Wahlkampfveranstaltung habe ich in Weinstadt-Beutelsbach besucht. Sybille Mack, die Bundestagskandidatin der SPD im Wahlkreis Waiblingen, hat zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Gerechtere Bildungs- und Schulpolitik am Beispiel Weinstadt“ eingeladen. Ich erwartete einen gefüllten Saal, in dem die Politiker am Redner-Pult stehen und hitzige Diskussionen mit Eltern, die vielleicht auch ihre schulpflichtigen Kinder dabei haben und mal ordentlich Dampf bezüglich des Schulsystems ablassen wollen, führen. Also besser etwas früher da sein, damit ich noch einen Platz bekomme, dachte ich.