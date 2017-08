Laura wählt Mein erstes Mal

Waiblingen.

Am 24. September 2017 sind Bundestagswahlen. In Deutschland sind in diesem Jahr etwa drei Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler unter den Wahlberechtigten. So viel steht fest. Was allerdings noch in den Sternen steht ist, ob ich an diesem Tag ins Wahllokal gehe und meine Stimme abgebe. Ich bin Laura, 19 Jahre alt und Volontärin bei dieser Zeitung. Wie mein Alter schon verrät, gehöre ich dieses Jahr zu den Erstwählerinnen. Mit Politik habe ich noch nicht viel zu tun gehabt und zugegeben interessiere ich mich auch nicht dafür.