Laura wählt Mein vorzeitiger Abgang bei der AfD

Jürgen Braun, der Bundestagskandidat der AfD im Wahlkreis Waiblingen, lud zum Bürgergespräch in eine Gaststätte in Rudersberg-Necklingsberg ein. So etwas hatte ich mir noch nicht angeschaut. Ich ging als Erstwählerin hin und nicht als Journalistin. Ist das wieder so eine Art Speed-Dating? Werden diesmal Erstwähler da sein?

Polizei vor der Tür

Ich kam an und vor der Gaststätte stand die Polizei. Drei Beamte beobachteten das Geschehen. Was war denn da los? Am liebsten wäre ich gleich wieder gegangen, so unwohl fühlte ich mich. Dabei war ich noch nicht einmal aus dem Auto ausgestiegen.

Zur Gaststätte gehörte ein Biergarten. Dort saßen Leute, die mich schräg anschauten, als ich an ihnen vorbei in die Gaststätte ging. Das machte es nicht besser. Na, das konnte ja was werden.

Alle bekommen etwas mit

In der Gaststätte war nicht zu übersehen, dass eine Veranstaltung der AfD stattfand. Die Tische waren übersät mit Flyern. Wahlplakate hingen an der Wand. Mikrofon und Anlage waren aufgebaut. Wofür sollte das denn gut sein? Die Gaststätte war nun wirklich nicht so groß, dass man ein Mikro gebraucht hätte. Es schien wohl nicht auszureichen, dass nur die Interessierten etwas hörten. Man wollte wohl gleich die ganze Nachbarschaft beschallen. Gemütlich in der Gaststätte essen gehen, war an diesem Abend auch keine gute Idee. Man bekam wirklich überall etwas vom Gespräch mit.

Ich setzte mich etwas abseits hin. Ich fühlte mich fehl am Platz. Bislang waren nur eine Handvoll ältere Interessierte da. Keine jungen Leute. Ich wollte mir erst einmal alles aus der Entfernung anschauen. Später konnte ich mich immer noch dazusetzen. Platz schien es ja genug zu geben.

Viel kritisiert

So blieb es auch. Etwa 20 ältere Wähler fanden sich ein, darunter zwei Frauen. Jürgen Braun begrüßte alle und schnitt kurz die Ziele und Forderungen der AfD an und kritisierte andere Parteien, wie zum Beispiel die FDP. Also mir war ja bewusst, dass ein Kandidat seine Partei bei einer Wahlkampfveranstaltung in hohen Tönen lobt und andere Parteien ein Stück weit kritisiert, aber dass andere so sehr kritisiert werden, das hatte ich bisher noch nicht erlebt. Ich persönlich kann so etwas absolut gar nicht leiden. Der Bundestagskandidat hielt sich mit seiner Rede kurz und leitete dann zu einer Fragerunde über.

Ich erwartete, dass er sich mit jedem Wähler an einen Tisch setzt und eine bestimmte Zeit lang mit ihm redet. Fehlanzeige. Es gab keine Gespräche unter vier Augen. Die Wähler meldeten sich per Handzeichen, bekamen dann das Mikrofon in die Hand und stellten ihre Fragen vor der ganzen Runde. Braun antwortete ausführlich.

Nicht getraut, Fragen zu stellen

Eine Frau meldete sich mehrmals und wollte unter anderem etwas über das Wahlprogramm wissen. Eigentlich ist das doch ganz normal bei so einer Veranstaltung, oder? Jürgen Braun schien das mit der Zeit jedoch zu nerven. Er antwortete zwar ausführlich auf die Fragen, meinte jedoch irgendwann, dass er nicht mehr antworte, wenn die Frau weiter solche Fragen stelle. Ich konnte nicht nachvollziehen, was daran falsch gewesen sein sollte. Wenn ich mich getraut hätte, hätte ich auch eher Fragen zum Programm der AfD gestellt, anstatt zum Lieblings-Bundesligaverein des Bundestagskandidaten. Ich hielt mich aber zurück, da ich meine Fragen auf keinen Fall vor allen anderen stellen wollte. Die Atmosphäre war alles andere als einladend. Ich fühlte mich einfach unwohl.

Eineinhalb Stunden lang schaute ich mir das Ganze an. Dann verließ ich die Veranstaltung, ohne mit Jürgen Braun gesprochen zu haben.

Mein Fazit

Mir ist klar, dass jede Partei ihre Ecken und Kanten hat und man als Wähler nicht grundlegend mit jedem Punkt übereinstimmt. Das ist auch gar nicht das Problem. Bei Wahlkampfveranstaltungen werden andere Parteien kritisiert, mal mehr, mal weniger. Das kenne ich bereits und weiß auch, dass das dazu gehört. Aber diese Art sprach mich einfach nicht an.

Ich bevorzuge nach wie vor persönliche Gespräche mit den Politikern einer Partei. Besonders als Erstwählerin, die noch nicht viel mit Politik zu tun hatte, will ich meine Fragen nicht vor vielen Zuhörern stellen. Wäre das Bürgergespräch so ähnlich wie ein politisches Speed-Dating abgelaufen, dann hätte ich meine Chance auch ergriffen und hätte auf jeden Fall mit Jürgen Braun gesprochen.