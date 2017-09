Laura wählt Public Viewing ganz ohne Fußball

Da kommt die Veranstaltung der CDU wie gerufen. „Weinprobe mit anschließendem Public Viewing des TV-Duells beim Weingut Mayerle in Remshalden“ heißt es in der Ankündigung. Gute Idee. So komme ich schon nicht auf die Idee, einfach umzuschalten, falls mich das Duell langweilen sollte. Und außerdem will ich mir einmal anschauen, wie sich die Wähler bei einem solchen Public Viewing verhalten. Ob die wohl auch so jubeln und kommentieren wie bei einem Fußballspiel? Wie das TV-Duell ablaufen wird, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich lasse es also auf mich zukommen und bin gespannt.

Professioneller als andere Veranstaltungen

Schon bei meiner Ankunft merke ich, dass die Veranstaltung professioneller aufgezogen ist, als alle, bei denen ich bisher war. Ein Mann weist mich auf einen Parkplatz ein. Im Weingut empfängt mich der Winzer mit einem Glas Sekt. Es ist eine große Leinwand aufgebaut, auf den Tischen liegen Kugelschreiber und Unterlagen der CDU, auf Stehtischen ist Wahlwerbung ausgelegt. Einige Interessierte sind schon da, unter ihnen sogar junge Leute. Sie sind von der Jungen Union, wie ich schnell herausfinde. Joachim Pfeiffer, der Bundestagskandidat der CDU im Wahlkreis Waiblingen, soll bei der Veranstaltung auch dabei sein, von ihm fehlt bisher aber jede Spur.

Auch bei der Weinprobe ist er nicht dabei. Dafür stehe ich aber mit circa 50 Interessierten im Weinkeller und lasse mir etwas über Weine und deren Produktion erzählen. Drei verschiedene Weine probiert, machen wir uns wieder auf den Weg nach oben in den Saal.

Jetzt ist auch Pfeiffer da. Er schüttelt jedem zur Begrüßung die Hand und hält eine kurze Rede. Der Raum ist gut gefüllt, die Plätze alle belegt. Die Leute sind also nicht nur wegen des Alkohols gekommen. Es gibt Wein und Wasser zu trinken, Brot, Wurst und Käse sind als Finger-Food angerichtet.

Das TV-Duell: Wo bleibt die Stimmung?

Dann geht das TV-Duell los. Im Raum wird es schlagartig ruhig, alle Blicke sind nach vorne auf die Leinwand gerichtet. Einer der vier Moderatoren des Duells erklärt kurz, wie das Ganze funktioniert: Merkel und Schulz sollen abwechselnd Fragen beantworten. Eine Uhr zeigt an, wie lange die beiden jeweils reden. Zunächst hat Schulz das Wort. Ich erwarte schon die ersten Buh-Rufe und Kommentare der Zuhörer. Nichts. Sie vespern genüsslich und hören zu. Was ist denn da los? So habe ich mir das nun wirklich nicht vorgestellt. Naja, das wird sich bestimmt noch ändern. Vielleicht müssen die erstmal ihren Hunger stillen und kommen dann so richtig in Fahrt. Die erwartete Stimmung bleibt aber aus. Hier und da wird applaudiert, wenn Merkel etwas sagt, oder gelacht, wenn sich Schulz zu einer Frage äußert. Richtig gejubelt oder kommentiert wird nicht. Joachim Pfeiffer steht an der Bar, trinkt seinen Wein und schaut immer wieder auf sein Handy. Ich habe das Gefühl, dass er sich gar nicht richtig dafür interessiert, was die Bundeskanzlerin und Martin Schulz zu sagen haben. Zwei Frauen verabschieden sich schon nach der ersten Viertelstunde. Die anderen Zuhörer scheinen alle noch konzentriert zu sein. Auch ich kann Merkel und Schulz, die bisher nur über das Thema Migration und Flüchtlinge sprechen, gut folgen und bin noch nicht abgeschweift.

Eine Stunde später - Pfeiffer sehe ich mittlerweile übrigens nicht mehr – warte ich immer noch vergebens auf Stimmung. Zwar wird einmal kräftig applaudiert, das ist dann aber auch schon alles. Eine Frau an meinem Tisch bemalt mittlerweile die Unterlage vor sich. Sie scheint wohl nicht mehr ganz bei der Sache zu sein. Ein älterer Herr neben mir nickt immer wieder ein. Liegt es am Wein, an der Atmosphäre hier drin oder interessiert er sich einfach nicht mehr für das Duell?

Amüsante Fragerunde

Gegen Ende der Sendung bekommen Merkel und Schulz Fragen gestellt und beide dürfen abwechselnd nur mit ja oder nein antworten. Vielleicht kommt jetzt Regung in die Wähler? Fehlanzeige. Wieder nur vereinzeltes Lachen und Klatschen. Ich dagegen finde diese letzte Runde ziemlich amüsant, denn Merkel bekommt es einfach nicht auf die Reihe mit ja oder nein zu antworten. Sie antwortet immer in mehreren Sätzen. Schulz dagegen schafft es anfangs, die Regeln zu beachten, lässt sich dann aber bald von seiner Kontrahentin anstecken und antwortet auch ausführlich.

Anschließend haben die beiden noch eine Minute lang Zeit für ein Schlusswort. Wieder darf Schulz beginnen. Keine Regung hier im Raum. Merkels Schlusswort quittieren die Wähler jedoch noch einmal mit einem kräftigen Applaus. Nach 97 Minuten ist das Duell vorbei.

Mein Fazit zum Duell

Nun ja, was soll ich sagen? Das Duell haute mich nicht gerade vom Hocker. Zwar wurde ausführlich über die Flüchtlingspolitik debattiert, andere Themen wurden nur kurz angeschnitten oder fielen ganz unter den Tisch. Ich hätte zum Beispiel gerne mehr über die Standpunkte der beiden zum Thema Dieselskandal, sozialer Gerechtigkeit oder Digitalisierung erfahren. Naja, man kann eben nicht alles haben. Mit meiner Meinung war ich da aber nicht alleine. Auch Angela Merkel beklagte diesen Mangel am Ende der Sendung. 90 Minuten sind für ein solches Duell wohl einfach zu kurz.

Mein Fazit zum Public-Viewing

Die Veranstaltung der CDU an sich fand ich gut. Das Duell in einer geselligen Runde anzuschauen war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ein politisches Public Viewing ist zwar kein gemeinsames Fußballgucken, aber ein bisschen mehr Stimmung hätte ich mir gewünscht. Tja, man lernt nie aus. Die Professionalität des Ganzen verdrängte meiner Meinung nach den Charme, den ich von anderen Veranstaltungen kenne, ein bisschen.

Ich merke, dass ich mit der Zeit immer mehr von den politischen Themen verstehe. Deshalb mein Tipp an die Erstwähler: Ich kann euch solche Veranstaltungen nur empfehlen. Eine politische Sendung in Gesellschaft zu schauen, bringt euch weiter. Man erlebt viel mehr, als zuhause auf dem Sofa.