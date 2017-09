Laura wählt Wie geht Wahl?

Waiblingen.

Immer wieder heißt es „Gehen Sie zur Wahl! Auch Ihre Stimme zählt!“. Ja, schon klar. Die Gründe, warum man wählen gehen sollte, sind ja auch größtenteils einleuchtend: Jede Stimme zählt, in einer Demokratie ist es mein Recht und Privileg, zur Wahl zu gehen. Die Chance, die Politik zu beeinflussen, sollte ich also nutzen. Aber wie funktioniert so eine Wahl überhaupt? Die Grundprinzipien sind mir klar. Ich weiß, dass eine Wahl in Deutschland geheim, gleich, frei, unmittelbar und allgemein ist. Bin ich volljährig, deutsche Staatsangehörige und habe nicht gerade eine schwerwiegende Straftat begangen, darf ich am 24. September wählen gehen.

Im Wahllokal bekomme ich einen Stimmzettel, auf dem ich zwei Kreuzchen setzen muss. Die Erststimme gebe ich einem Bundestagskandidaten aus meinem Wahlkreis, die Zweitstimme einer Partei. So weit, so klar. Das ist ja nun wirklich nicht so schwer zu verstehen. Es wäre aber zu schön, wenn es so einfach bliebe.

Denn was waren nochmal Überhang- und Ausgleichsmandate? Oder die Fünf-Prozent-Hürde? Ihr wisst es auch nicht mehr so genau? Bevor ihr jetzt ewig darüber nachdenkt, kann ich euch zunächst einmal die Seite der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg empfehlen. Hier findet ihr Erklärungen zu den Begriffen, bekommt Informationen zu den Parteien und zum Wahlsystem in Deutschland. Alles kompakt und verständlich.

Wem das aber nicht reicht, dem empfehle ich, sich Erklärvideos auf YouTube anzuschauen. Da werden euch unzählige Videos zum Thema Bundestagswahl angeboten. Wer nicht so viel Zeit hat, dem empfehle ich das Video, in dem das ganze Wahlystem erklärt wird:

Wahlsystem in fünf Minuten erklärt



Video: explainity...einfach erklärt.

Wer es ganz genau wissen will, der kann sich in den folgenden Videos noch einmal die Begriffe ganz genau erklären lassen.

Erklärung: Erst- und Zweitstimme

Video: Bundeszentrale für politische Bildung.

Erklärung: Überhang- und Ausgleichsmandate

Video: Bundeszentrale für politische Bildung.

Erklärung: Fünf-Prozent-Hürde

Video: Bundeszentrale für politische Bildung.

Wenn man wählen geht, sollte man meiner Meinung nach zumindest schon einmal etwas von den grundlegenden Begriffen gehört haben. Zwar finde ich, dass man sich als unerfahrener Erstwähler nicht mit Informationen überschütten sollte, ein grober Überblick über das Wahlsystem schadet dennoch nicht. Man wählt dann vielleicht auch aus einer anderen Sicht, als wenn man sich nur Programme durchliest und vielleicht mal eine Wahlkampfveranstaltung besucht.

Wer immer noch nicht weiß, ob er wählen gehen soll oder nicht, der kann sich ja mal die zehn Gründe anschauen, warum man wählen gehen sollte. Vielleicht wird er davon überzeugt.