Laura wählt Wir müssen reden!

Diesmal gab es in einer Halle in Welzheim eine Podiumsdiskussion, mit allen sechs Bundestagskandidaten. Tja, was soll ich sagen? Ich kann euch nur empfehlen, zu so einer Veranstaltung zu gehen. Den Charakter eines Politikers könnt ihr eigentlich nirgendwo besser kennenlernen als bei einer Podiumsdiskussion. Dort könnt ihr die freundlichen Gesichter von den Wahlplakaten mal in Action erleben.

Manche reden schnell...

Reinhard Neudorfer, der Bundestagskandidat der Linken, zum Beispiel. Ihm bin ich bisher bei keiner Wahlkampfveranstaltung begegnet. Schade eigentlich, denn er ist mir sofort sympathisch. Und das liegt sicherlich nicht nur an seinem bayerischen Dialekt, nein. Er fasst sich während der Diskussion kurz, geht auf ein paar Aussagen der anderen Kandidaten ein, bringt zugleich aber auch die Ziele der eigenen Partei auf den Punkt. Ähnlich macht es Lisa Walter von der FDP. Sie spricht zwar ziemlich schnell, aber trotzdem verständlich. Beim Thema Lehrermangel gibt sie sogar zu, dass sie „keine Antwort auf dem Schirm“ hat. Einige würden jetzt sagen, eher schlecht, wenn man als Politiker keine Antwort parat hat. Ich finde es aber menschlich und das macht sie auch sympathisch. Während die anderen Kandidaten sprechen hält, sich Walter zurück und quatscht niemandem rein.

...andere eher gemütlich

Andrea Sieber von den Grünen ist im Gegensatz zu Walter und Neudorfer eher von der gemütlichen Sorte. Sie braucht immer ein bisschen länger, bis sie antwortet und liest relativ viel von einem Zettel ab. Während ein anderer spricht, schaut sie konzentriert durch den Raum. Auch sie unterbricht keinen anderen Kandidaten. Nur Jürgen Braun bezeichnet sie gerne mal als den „Herrn von der AfD“.

Apropos Jürgen Braun. Auch er spricht langsam. Er bekommt dafür allerdings Kontra aus dem Publikum. Einem Zuhörer scheint seine Art gar nicht zu gefallen. „Sie wollten es kurz machen“, ruft er nach vorne. Gut, man kann sich schon mal beschweren, den Kandidaten interessiert das aber nicht. Er selbst räuspert sich immer mal wieder und lacht vor sich hin, wenn seine Kontrahenten etwas sagen.

Mack überrascht mich

Joachim Pfeiffer von der CDU spricht weder zu schnell noch zu langsam, dafür aber ziemlich ausführlich. Moderator Nils Graefe muss ihn teilweise unterbrechen, weil er zu lange spricht und gerne mal weiter ausholt. Pfeiffer interessiert das nicht immer und spricht weiter. Er bekommt ab und zu Applaus vom Publikum. Während andere sprechen lehnt er sich zurück und schaut konzentriert. Die Aussage Brauns, Pfeiffer habe „noch nichts bewirkt“, ignoriert er eher.

Sybille Mack von der SPD überrascht mich am meisten. Sie kenne ich eigentlich als Kandidatin, die bei Veranstaltungen gerne mal nervös wirkt. Sie zeigt sich jetzt von einer ganz anderen Seite. Während die anderen Kandidaten sprechen, schüttelt sie oft den Kopf, bläst die Backen auf, schmunzelt oder verdreht die Augen. Sie lehnt sich über den Tisch und schaut den Kandidaten, der gerade spricht, an. Ihr fällt es sichtlich schwer, sich zurückzuhalten. Manchmal mischt sie sich auch ein. So stelle ich mir das Verhalten bei einer Podiumsdiskussion vor.

Macht euch selbst ein Bild

Ihr seht also, dass man allein bei so einer Veranstaltung sehr viel über die Persönlichkeiten erfährt. Ob man jetzt alles versteht, was da geredet wird, ist zweitrangig. Die Ziele der Parteien kann man sich immer nochmal in einem Wahlprogramm durchlesen. Ihr wollt ja sicherlich auch wissen, wer euch da möglicherweise mal im Bundestag vertritt und ob der Politiker eurer Meinung nach überhaupt das Zeug dazu hat.