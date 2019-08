Lebensmittelrückruf Bonduelle Leipziger Allerlei: Charge könnte Glassplitter enthalten

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Dosen kleine Glasfremdkörper enthalten seien, teilt das Unternehmen mit. Betroffen sind die 200g und 400g Dosen Leipziger Allerlei mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.07.2022. Es seien aber ausschließlich das Leipziger Allerlei mit dem MHD 31.07.2022 betroffen. Leipziger Allerlei Konserven mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten und alle übrigen Produkte von Bonduelle könnten bedenkenlos verzehrt werden.

Über diesen Rückruf wurden die Behörden und der Handel bereits von Bonduelle informiert. Die aktuell betroffene Produktcharge werde aus den Regalen der Handelspartner entfernt. Verbraucher und Vebraucherinnen werden gebeten, die betroffenen Produkte zu entsorgen.

Bonduelle erstattet nach eigenen Angaben den Kaufpreis für das genannte Produkt sowie ggf. die Portokosten. Dafür soll das Foto des Dosenbodens mit dem aufgedruckten MHD per Email an info@bonduelle-rueckruf.de oder um die Zusendung des Produktetiketts an folgende Adresse: Stichwort: „Rückrufaktion Bonduelle“, 44106 Dortmund. Weiterführende Informationen zur Erstattung gibt es auf www.bonduelle.de.. Der Bonduelle Verbraucherservice ist unter der gebührenfreien Servicenummer 0800 990 8000 von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr oder per Email unter de.verbraucherservice@bonduelle.com erreichbar.