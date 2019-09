Lehrermangel kurz vor Unterrichtsstart Die Lage an den Schulen im Rems-Murr-Kreis

Es fehlen nach wie vor Grund- und Sonderschullehrer. Und in der Sekundarstufe, also in Werkreal-, Realschulen und Gemeinschaftsschulen, herrscht nach wie vor großer Mangel an Pädagogen in den Naturwissenschaften, in Französisch, Englisch, Musik und Hauswirtschaft. Wobei einzelne Schulen besonders betroffen sind, während andere entspannt ins neue Schuljahr starten können. Vor allem die Schulen, die weitab von der Bundesstraßen- und S-Bahn-Achse liegen, haben das Nachsehen. Ins Umland von Murrhardt beispielsweise kann das Schulamt kaum Lehrerinnen und Lehrer schicken. Und schon gar nicht von anderen Schulen abordnen, damit ein paar Unterrichtsstunden aufgefangen werden können. Der Weg ist zu weit, der Aufwand zu groß.

Krankheitsvertretungen werden gesucht

Es gibt nach wie vor keinen Ausweg aus der Misere. Denn wenn auch die Kapazitäten an den Pädagogischen Hochschulen für Studienanfänger erweitert worden sind – bis diese jungen Menschen den Schulen zur Verfügung stehen, dauert es noch Jahre. Die viel zu wenigen, die jetzt ihren Abschluss in der Tasche haben, können sich ihre Arbeitsstelle aussuchen. Sie bewerben sich oft an mehreren Schulen und picken dann die Rosine. Denn sie würden überall genommen werden. Tatsächlich bekam Sabine Hagenmüller-Gehring auch schon folgendes Angebot: Man würde ja an diese oder jene Schule gehen, an die das Schulamt so dringend jemand schicken möchte, „wenn Sie mir eine Wohnung haben“.

Manchmal sind besondere Lebensumstände dafür verantwortlich, dass junge, fertig ausgebildete Lehrerinnen oder Lehrer noch keine Stelle haben und sich beim Schulamt melden. Die „braucht man sofort“. Und im Schulamt telefoniert man sich die Finger wund: Wer könnte noch als Krankheitsvertretung einspringen? Da werden Lehrerinnen und Lehrer angerufen, die schon im Ruhestand sind, die in Elternzeit sind, die nur Teilzeit arbeiten und vielleicht noch um die eine oder andere Stunde aufstocken könnten. Und auch jene, die, aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise das zweite Staatsexamen nicht gemacht haben. Die sogenannten „Nicht-Erfüller“. Am kommenden Montag werden die neuen Lehrerinnen und Lehrer vereidigt. Sabine Hagenmüller-Gehring hofft, dass ihre Zahl bis dahin noch ein bisschen ansteigt. Denn sie hat, neben der sowieso schon zu geringen Bewerberzahl, noch ein Problem: Die Kollegen werden immer jünger und immer weiblicher. Das heißt: Die Wahrscheinlichkeit, dass Schwangerschaften die Reihen ausdünnen, steigt und steigt.