Leichtathletik-DM Bronze für Jens Mergenthaler

Eine Enttäuschung musste hingegen Hanna Klein von der SG Schorndorf verkraften: Über 1500 Meter verfehlte sie als Vierte in 4:13,52 Minuten hauchdünn einen Podestplatz. Klein war als Mitfavoritin an den Start gegangen - ihre Saisonbestleistung lag bis zur DM bei 4:08,12 Minuten: nur wenige Zehntelsekunden langsamer als Caterina Granz (LG Nord Berlin), 4:07,77. Alle anderen im Starterfeld hatten in dieser Saison bislang deutlich – zwischen sieben und 24 Sekunden – länger gebraucht für die 1500 Meter. Dann aber beherrschte Caterina Granz den Wettbewerb souverän und siegte in starken 4:08,91 Minuten. Es folgte ein gehöriger Abstand – und nun wurde es verdammt eng: In 4:13,35 Minuten wurde die Kölnerin Vera Coutellier Zweite, zwölf Hundertsel dahinter kam Johanna Christine Schulz (SC Rönnau) als Dritte ins Ziel, mit weiteren fünf Hundertstel Rückstand lief Hanna Klein ein. Ihr fehlten am Ende also weniger als zwei Zehntelsekunden zur Silbermedaille. Gold allerdings war an diesem Tag weit entfernt.