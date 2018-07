Nürnberg/Schorndorf.

Endlich hat Hanna Klein einen deutschen Meistertitel bei den Aktiven in der Tasche: Bei der DM in Nürnberg holte die Läuferin von der SG Schorndorf am Sonntagmittag Gold über die 5000 Meter der Frauen. Mit der Saisonbestleistung von 15:17,47 Minuten siegte sie deutlich vor Alina Reh (SSV Ulm), die 15:25,30 Minuten benötigte. Bronze ging an Denise Krebs vom TSV Bayer 04 Leverkusen (15:26,58).

Eine Enttäuschung im Kampf um das EM-Ticket musste dagegen Kleins Lebensgefährte Marcel Fehr einstecken: Über die 5000 Meter der Männer belegte er in 14:17,83 Minuten Rang fünf. Sein Hauptkonkurrent im Kampf um den letzten verbliebenen EM-Platz landete vor ihm. Florian Orth von der LG Regensburg, der am Samstag bei einem internationalen Rennen im belgischen Heusden auf den letzten Drücker die EM-Norm geknackt hatte, holte in Nürnberg Silber in 14:16,89. Es siegte Sebastian Hendel (LG Vogtland, 14:16,54), Bronze ging an Amanal Petros (SV Brackwede, 14:16,96). Auf Rang vier kam Clemens Bleistein (LG Stadtwerke München, 14:17,53).