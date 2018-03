Leichtathletik Hanna Klein verpasst das WM-Finale

Hanna Klein hat bei der Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschft in Birmingham das Finale über 1500 Meter nicht erreicht. Die Athletin der SG Schorndorf kam in ihrem Vorlauf in 4:12,11 Minuten nur auf Platz fünf und blieb damit zwei Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit. Klein verlor im unruhigen und etwas langsameren zweiten Vorlauf in der Schlussphase den Anschluss an eine vierköpfige Spitzengruppe um Siegerin Beatrice Chepkoech (Kenia; 4:09,12 min).