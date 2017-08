Schorndorf.

Das Halbfinale bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London über 1500 Meter war schon ein Riesenerfolg. Nun aber hat Hanna Klein noch einen draufgesetzt: Sie steht im Finale. In einem taktisch klugen Lauf hängte sie sich an Caster Semenya, 800-Meter-Olympiasiegerin aus Südafrika, und erreichte in ihrem Windschatten in 4:04.45 Minuten Platz fünf. Damit qualifizierte sie sich direkt für das Finale am Montag um 22.50 Uhr. Konstanze Klosterhalfen, die zweite deutsche Läuferin im Halbfinale, hingegen ist ausgeschieden.