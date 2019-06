Leihe für ein Jahr VfB holt Torhüter Gregor Kobel von der TSG Hoffenheim

Der 21-Jährige, der in der Rückrunde an den FC Augsburg ausgeliehen war, wird bei der Nachmittagseinheit im Trainingslager in Kitzbühel am Montag bereits auf dem Platz stehen. Kobel ist nach Bredlow (1. FC Nürnberg), Hamadi Al Ghaddioui (SSV Jahn Regensburg), Philipp Klement (SC Paderborn), Mateo Klimowicz (Instituto AC), Atakan Karazor (Holstein Kiel) und Pascal Stenzel (SC Freiburg) bereits der achte Neuzugang der Schwaben in der laufenden Vorbereitung.

Mislintat: "Er gehört zu den talentiertesten Torhütern seiner Altersklasse"

"Ein Verkauf kam für uns nicht infrage", so Alexander Rosen, Hoffenheims Direktor Profifußball. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der VfB allerdings eine Kaufoption gesichert. Die TSG verpflichtete als neue Nummer zwei hinter Stammkraft Oliver Baumann den 34 Jahre alten Torwart Philipp Pentke von Jahn Regensburg.

Kobel wurde in der Jugend des Grasshopper Clubs Zürich ausgebildet und wechselte 2014 in den Kraichgau nach Hoffenheim, wo er 2017 für die Profis der TSG debütierte. Seither bestritt Gregor Kobel sowohl für Hoffenheim als auch für den FC Augsburg, an den er in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen war, 17 Bundesliga-Partien, sechs Begegnungen im DFB-Pokal sowie ein Spiel in der Europa League. Zudem stand er 25 Mal für die Nationalmannschaften der Schweiz von der U17 bis zur U21 im Tor.