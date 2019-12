Leinfelden-Echterdingen Feuerwehreinsatz: Bahnhof Flughafen/Messe gesperrt

Laut der S-Bahn Stuttgart wurde die Sperrung aufgehoben. S2 und S3 können also wieder wie gewohnt fahren. Die erste S3 von Vaihingen nach Flughafen/Messe fährt um 11 Uhr in Vaihingen ab. Die erste S2 fährt um 11.04 Uhr von Filderstadt in Richtung Vaihingen.

10.40 Uhr