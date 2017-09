Leinfelden-Echterdingen Gewerkschaften rüsten sich für Tarifrunde in Metallbranche

Leinfelden-Echterdingen.

Die Arbeitnehmer in der Metall- und Elektrobranche beraten heute darüber, mit welchen Forderungen sie in die anstehende Tarifrunde gehen sollen. Gremien der Gewerkschaft IG Metall treffen sich in sieben verschiedenen Städten Deutschlands, darunter Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart und Sprockhövel bei Wuppertal. In den "Großen Tarifkommissionen" sitzen hauptamtliche Gewerkschafter und Betriebsräte der Firmen. Sie sollen einen Forderungskatalog empfehlen, der danach in den Betrieben diskutiert wird. Ende Oktober soll die Position der Gewerkschaft beschlossen werden. Die Verhandlungen mit den Arbeitgebern könnten in den verschiedenen Regionen Mitte November starten.