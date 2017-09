Leipzig/Friedrichshafen Frachtfirma aus Sachsen transportiert die "Landshut"

Leipzig/Friedrichshafen.

40 Jahre nach dem Terror-Drama um die Entführung der "Landshut" wird das Flugzeug an diesem Wochenende zurück nach Deutschland gebracht. Geflogen wird der Transport von der Firma Ruslan Salis, die am Flughafen Leipzig/Halle ihren Sitz hat. Für den Transport der zerlegten "Landshut" seien nur wenige Firmen überhaupt infrage gekommen, sagte Thomas Erich, Sprecher des Auftraggebers Lufthansa Technik AG, am Donnerstag. Ruslan Salis, eine Tochterfirma der russischen Unternehmens Volga Dnepr, habe den Zuschlag erhalten. In den vergangenen zehn Jahren stand die "Landshut" ungenutzt auf einem Flughafen in Brasilien. Jetzt soll sie ins Dornier Museum in Friedrichshafen kommen.