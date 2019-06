Leistungsprinzip als Credo Viele Positionskämpfe beim VfB Stuttgart

Konkurrenzkampf in allen Mannschaftsteilen

Für die Innenverteidigung stehen Badstuber, Marc Oliver Kempf, der zuletzt an Fortuna Düsseldorf verliehene Marcin Kaminski, Timo Baumgartl und der junge Antonis Aidonis parat. Ozan Kabak steht zwar offiziell auch noch im Kader, wird den Verein aber für die festgeschriebene Ablösesumme von 15 Millionen Euro verlassen. Ins Trainingslager kommt der türkische Nationalspieler deswegen nicht mehr, Mislintat rechnet bald mit einer Entscheidung.

Im Mittelfeld rangeln Castro, Didavi, Santiago Ascacíbar, Erik Thommy, David Kopacz, die Neuzugänge Philipp Klement, Atakan Karazor und Mateo Klimowicz sowie der zuletzt an den Hamburger SV verliehene Orel Mangala um die maximal vier Plätze.

Und im Sturm hat Gomez die Konkurrenz von Nicólas González, Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui und dem jungen Leon Dajaku. Anastasios Donis ist zwar seit Dienstagnachmittag im Trainingslager, will den Club aber verlassen und am liebsten weiter in der Bundesliga spielen. "Du siehst schon, dass da Zug reinkommt. Das macht es allen einfacher, auch Tim, zu sagen: Hey, gib Gas", meint Mislintat.

Intensive Einheiten in Tirol: "Es ist schon ein guter Zug drin"

Die Spieler scheinen die Situation anzunehmen. In den Bergen Tirols ist auffällig hohes Tempo in allen Einheiten, selbst die Hitze von deutlich über 30 Grad änderte daran nichts. "Die Stimmung ist gut, wir trainieren viel, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass jeder auch Bock drauf hat", sagt Torwart Kobel. "Es ist schon ein guter Zug drin in den ersten Einheiten. Viel mit Ball, was mir gut gefällt. Die Intensität ist hoch." Wie sich die Stimmung verändert, wenn in gut vier Wochen das erste Mal die Kaderplätze in einem Pflichtspiel vergeben werden, wird sich zeigen. Denn Ehrgeiz und Ansprüche haben die VfB-Profis alle - auch der 21 Jahre alte Kobel: "Ich bin auf jeden Fall nicht von Hoffenheim her gekommen, um auf der Bank zu sitzen. Das ist klar."