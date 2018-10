Lenningen Mann verschluckt Kaugummi und verursacht Unfall

Walldorf Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Lastwagen-Unfall

Walldorf (dpa/lsw) - Bei einem schweren Unfall an einem Stauende auf der Autobahn 6 sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein Lastwagen und vier Autos seien an dem Unfall am Mittwoch beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit.