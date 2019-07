Leon Dajaku beim VfB Stuttgart Waiblinger Sturmtalent auf dem Sprung nach oben

Es war kalt, grau und nass an diesem ungemütlichen Dezemberabend im Gladbacher Borussia-Park. Zu allem Übel setzte es für die Profis des VfB Stuttgart eine herbe 0:3-Niederlage. Dennoch wird sich Leon Dajaku sein Leben lang an diesen 9. Dezember 2018 erinnern.

„So einen Tag vergisst man nicht“

An diesem Tag durfte er zum ersten Mal auf der großen Bühne Bundesliga ran. „Der Puls ging auf jeden Fall hoch“, sagt Dajaku. „Mit 17 Jahren in der Profimannschaft zu debütieren, ist schon etwas ganz Besonderes. Und dann auch noch gegen Gladbach! Eine echte Topmannschaft.“ Der junge Stürmer wurde ins eiskalte Bundesliga-Wasser geworfen, schwamm sich aber schnell frei. „Auch wenn es kalt und nass war und wir verloren haben – so einen Tag vergisst man nicht.“ Am Tag seines Debüts war Dajaku 17 Jahre, sieben Monate und 27 Tage alt. Damit ist er hinter Timo Werner (17 Jahre, fünf Monate, elf Tage) und seinem Mannschaftskollegen Antonis Aidonis (17 Jahre, fünf Monate und 19 Tage) der drittjüngste Bundesliga-Debütant in der langen VfB-Historie. Ex-Trainer Markus Weinzierl hatte den beidfüßigen Stürmer und den bulligen Abwehrspieler Aidonis im Herbst 2018 zu den Profis hochgeholt. Die Personallage war dünn, viele Spieler fehlten verletzt - und so öffnete sich für die beiden Jungprofis eine Tür.

Und plötzlich trainierst du mit Mario Gomez

„Zunächst ist man schüchtern und hat noch ein bisschen Respekt vor den Profis“, blickt Dajaku zurück und ergänzt lachend: „Du schwitzt schon ein bisschen, wenn du auf einmal vor Mario Gomez stehst.“ Doch mit jeder Trainingseinheit wich die Nervosität des damals 17-Jährigen. Und von einem erfahrenen Haudegen wie dem ehemaligen Nationalstürmer kann ein blutjunger Angreifer schließlich eine Menge lernen. „Von Mario kann ich mir im Training enorm viel abschauen.“