Leon Dajaku zum FC Bayern? VfB-Talent vor Wechsel zum Rekordmeister

Wie der kicker in seiner Montagsausgabe berichtet, soll sich Dajaku dem FC Bayern München anschließen. Der U-18-Nationalspieler war im ersten Trainingslager der VfB-Profis in Kitzbühel mit dabei, wurde dann aber von einer Knöchelverletzung ausgebremst. Offenbar hat der Rekordmeister schon länger ein Auge auf den Stürmer geworfen - und macht nun ernst.

In München soll Dajaku unter Trainer Niko Kovac bei den Profis trainieren und in der zweiten Mannschaft, die in der 3. Liga spielt, Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2022.