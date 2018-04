Leonberg Aus Transporter befreite Welpen in schlechtem Zustand

Leonberg.

Die mehr als 100 aus einem Transporter befreiten Hunde- und Katzenbabys sind laut Ministerium in einem kritischen Zustand. Von den 21 Katzen sei eine gestorben, teilte das Agrarministerium am Donnerstag in Stuttgart mit Verweis auf die Veterinärbehörde mit. 18 weitere seien zudem erkennbar krank. Bei den 93 Hundewelpen sehe es ähnlich aus: Alle Tiere seien wohl von Würmern befallen. Vier Hunde seien schwer krank, bei zweien sei das Überleben fraglich.