Lessing-Gymnasium in Winnenden Halb Schule, halb Baustelle

Kurios ist es schon: Hinter der Bushaltestelle schrankt ein Bauzaun den oberen Parkplatz mitsamt dem Haupteingang ab. „Das ist jetzt der Baustelleneingang. Wir benutzen die Türen eine Etage tiefer“, erklärt Jörg Steinl.

In der Außenstelle sind nun 13 Klassen untergebracht

Sein Rektorat befindet sich noch neben dem Lehrerzimmer, wo es bisher war. „Aber wir haben auch eine Präsenz in der Außenstelle. Konrektor Johannes Redel und ich wechseln uns ab.“ Aus psychologischen Gründen will Steinl keinesfalls von Containerschule oder so sprechen, was ja durchaus der Wahrheit entsprechen würde: Die 13 Räume für die Klassen 8 bis 10 plus Lehrerzimmer und Toiletten bestehen aus Raumcontainern. Doch jeweils eine Wand besteht nur aus Fenstern, alles ist sauber und hell, Beamer und Internet machen einen medienunterstützten Unterricht wie bisher auch möglich, und wenn’s zu warm wird, macht man das Klimagerät an.

Bauwand schirmt Lärm und eine potenzielle Brandgefahr ab

Die Schließfächer setzen Farbtupfer in den elend langen Korridor, in dem die Sportlehrer jederzeit einen Indoor-50-Meter-Lauf abhalten könnten ... „Die Schüler haben gleich am ersten Schultag gesagt, dass es schön sei“, berichtet Steinl, für den das wichtigste Utensil die Kaffeemaschine in der Lehrerküche ist. Das Kollegium sei bemüht, dass sich alle 350 Jugendlichen in der Außenstelle wohlfühlen. „Für die Zehntklässler aufwärts sind die nächsten drei Jahre der Kernsanierung ja der Rest ihrer Schulzeit. Uns ist wichtig, dass die Stimmung gut ist und sie nicht das Gefühl haben: Pech gehabt.“ Von Lehrern, Eltern und Schülern wird Steinl Verbesserungsvorschläge bis zu den Herbstferien aufnehmen und schauen, wo nachjustiert werden kann.