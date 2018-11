Lesung mit Michael Wulzinger Football Leaks live in Stuttgart

Stuttgart. Steuerbetrug, Korruption, Vergewaltigungsvorwürfe: Dass es in der Welt des Fußballs immer weniger um den Sport und immer mehr um schmutzige Geschäfte geht, ahnen die Fans nicht erst seit den Skandalen um die Fifa und die vermeintlich gekaufte WM 2006 in Deutschland. Die Football Leaks bieten Einblicke in die Schattenwelt der Branche, offenkundig wird die grenzenlose Gier, die hinter den Kulissen des Weltfußballs herrscht.