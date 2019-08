Leuchtender Weinberg in Weinstadt Schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter der Remstalkellerei

Die Mail von Vanessa Herzog aus Remshalden hat unsere Zeitung am Donnerstag erreicht. „Gegen schlechtes Wetter kann keiner was, aber an seiner Moral sollte der ein oder andere Mitarbeiter der Remstalkellerei arbeiten“, fängt sie ihre Mail an – und schildert dann, was sich laut ihrer Darstellung am Samstag, 27. Juli, beim Leuchtenden Weinberg in den Weinbergen zwischen Beutelsbach und Schnait ereignet hat.

Vom Regen durchnässt habe sie wie andere Gäste Schutz in den Zelten der Remstalkellerei gesucht, die sich auf dem Aussichtspunkt „Drei Riesen“ befanden. „Das Zelt hatte noch genügend Platz, um die vom Regen überraschten Gäste zu beherbergen und gemeinsam ein Viertele zu schlotzen.“ Die Szenen, die sich dann jedoch nach kürzester Zeit abspielten, waren nach ihren Angaben unmenschlich und für keinen der Anwesenden nachvollziehbar.

Augenzeugin Vanessa Herzog: Frauen wurden getreten

Das Personal, schreibt Vanessa Herzog, habe keine Rücksicht auf Schutzsuchende genommen, sondern sei vielmehr aggressiv und äußerst gewaltbereit gewesen. „Traurig mitanzusehen war, wie ein Rentner-Paar mit Tritten und Beleidigungen unsanft vor dem Zelt entfernt wurde. Frauen wurden getreten, eine Mutter mit Kind auf dem Arm konnte nur mit Unterstützung anderer Gäste in Sicherheit gebracht werden. Vereinzelt haben sich Gäste gegen das Vorgehen beschwert und wurden unsanft zu Boden gerissen.“