Leutenbach 23. Dalmstock Open Air: Am Samstag mit zwei Bands mehr

Am Samstag gehen sieben Bands an den Start, zwei mehr als bisher. Was aber nicht bedeutet, dass die Auftrittsdauer sich verkürzt. Die Rockinitiative hat den Auftakt nach vorne verlegt, es geht also früher los als sonst. „Wir haben uns dazu entschlossen, damit sich der ganze Aufwand auch lohnt“, so Krauß. Die Rockinitiative habe in diesem Jahr etwas mehr Budget zur Verfügung. Es reicht für mehr Gruppen und man gönnt sich als Hauptact einen Kracher. „Skull Fist“ („Schädelfaust“) sei in Classic-Metal-Kreisen sehr bekannt und beliebt, versichert Krauß.

Der Rockinitiative kommt bei dieser Verpflichtung zugute, dass die kanadische Band ohnehin derzeit tourt, was die Leutenbacher allerdings, als sie anfragten, noch gar nicht wussten. Sie haben sich vertraglich zusichern lassen, dass die Gruppe in einem Zeitraum von insgesamt zwölf Wochen vor und nach dem Dalmstock Open Air und in einem Umkreis von 100 Kilometern kein zweites Mal auftritt. „Wir haben die hier also exklusiv“, so Krauß.

Bei Leserabstimmung zur viertbesten Liveband gewählt

Eigentlich hatten sie zunächst eine andere Band aus den USA kontaktiert, daraus ist aber nichts geworden, bei „Skull Fist“ half der Zufall mit, dass es perfekt passt. Krauß betont, dass von einer „zweiten Wahl“ bei diesem Headliner keine Rede sein könne. „Skull Fist“ sei zum einen unter anderem in Wacken aufgetreten und zum anderen von den Lesern eines einschlägigen Magazins zur viertbesten Liveband überhaupt gewählt worden, hinter den Giganten „Metallica“ und „Iron Maiden“.