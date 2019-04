Leutenbach.

Eine 34-jährige Opel-Fahrerin ist bei einem Unfall in Leutenbach schwer verletzt worden. Ein ebenfalls 34-jähriger Daimler-Fahrer hatte am Ostermontag gegen 11.10 Uhr die Landesstraße von Affalterbach in Richtung Leutenbach befahren. Dort wollte er laut Polizei einen vor ihm fahrenden Lkw überholen und fuhr dazu auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 34-jährige Opel-Lenkerin wollte den Pkw ausweichen und geriet mit ihrem Wagen auf den Grünstreifen. Als sie gegenlenkte, kam ihr Pkw ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der Opel überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.