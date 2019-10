Leutenbach Badesee am Buchenbach?

Auch in Schwaikheim und Winnenden steht die Entscheidung, ob sich die Gemeinde und die Stadt bewerben, zwar noch aus. Beide Kommunen haben sich aber im Gegensatz zu Leutenbach für die Teilnahme an einer Machbarkeitsstudie entschieden, dafür, diese in Auftrag gegeben. Im Leutenbacher Gemeinderat dagegen war einhelliger Tenor, dass angesichts des voraussichtlichen Schwerpunkts der LGS im Zipfelbachtal zwischen Winnenden und Schwaikheim Leutenbach wenig bis gar nicht profitieren würde. Bürgermeister Jürgen Kiesl hatte, vergeblich, dafür plädiert, sich wenigstens an der Machbarkeitsstudie zu beteiligen. Von ihr seien zumindest erwägenswerte Vorschläge unabhängig von der LGS für Leutenbach zu erwarten, und das für geringe Kosten, einerseits bezogen auf den Leutenbacher Anteil an dieser Studie, andererseits, weil die Umsetzung gefördert wird, sollte sie doch bereits im Rahmen der LGS erfolgen.

Kiesl ist es auch, der versucht, den Stein wieder ins Rollen zu bringen, offensichtlich in dem Bemühen, Leutenbach bei diesem imageträchtigen Projekt, das große Chancen fürs Stadtmarketing birgt, aus der Rolle des Außenseiters, Zuschauers zu bringen, zu lassen, vielleicht auch im Sinne der Solidarität innerhalb der Raumschaft, oder um Einfluss nehmen zu können. Kiesl hat das Fachbüro Kienleplan in Leinfelden-Echterdingen, das für die Machbarkeitsstudie verantwortlich ist, aufgefordert, sich auch das Buchenbachtal zwischen Leutenbach und Weiler zum Stein, den „natürlichen Nachbarn“ des Zipfelbachtals, mal genauer anzuschauen und Ideen zu entwickeln, was dort in Sachen LGS denkbar wäre.

Planer verweisen eher auf den Nutzen für den Hochwasserschutz