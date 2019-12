Leutenbach Bauleiter: Leutenbachtunnel nur auf Tempo 80 ausgelegt

Er verweist auf Besonderheiten, ja fast Alleinstellungsmerkmale des Leutenbachtunnels. Es gibt dort keine Seitenstreifen. Seiner Kenntnis nach sei das im Regierungsbezirk nur in zwei anderen, allerdings betagten, Tunneln ebenfalls so: im Lämmerbuckeltunnel am Albaufstieg und im Tunnel Hölzern bei Neustadt/Kocher, 80 und 40 Jahre alt. Deutschlandweit sei es in vielleicht rund 20 Tunneln ebenso. Fehlende Seitenstreifen bedeutet aber keinerlei Toleranz bei Fahrfehlern.“ Das mache sich in der Unfallzahl bemerkbar.

Ebenfalls Auswirkungen habe die Erhöhung von 80 auf 100 km/h, also um 25 Prozent, das höre sich erst mal nach nicht viel an. Aber diese Erhöhung gehe bei den Fliehkräften in den Kurven quadratisch ein, diese seien damit um 60 Prozent höher, die Radien seien dafür aber gar nicht ausgelegt. „Die wurden für eine ganz andere Fahrdynamik berechnet“, so John.

Weitere Eigenheit: Über vier Prozent Längsneigung

Es gebe noch weitere Eigenheiten. Zwar seien die Tunnelquerschnitte normiert, aber das Gefälle, die Längsneigung betrage im Leutenbachtunnel über vier Prozent in beiden Fahrtrichtungen. John verweist dazu auf das Straßentunnel-Sicherheitsgesetz. Dort heißt es, dass in Tunneln mit einer Längsneigung von über drei Prozent ausgehend von einer Risikoanalyse zusätzliche und/oder verstärkte Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit zu treffen seien. Möge die Höchstgeschwindigkeit 100 km/h „rechnerisch“ möglich sein, werde dabei aber die Fahrdynamik doch ignoriert. „Wenn alle Regler am Anschlag sind, gibt’s eben keinen Toleranzbereich mehr, der kleine Fehler verzeihen würde“, betont John.

Die augenscheinliche Asymmetrie des Leutenbachtunnels, der unterschiedliche Gefälle- und Steigungsverlauf je nach Fahrtrichtung, die auch Laien, Autofahrern, die ihn regelmäßig durchfahren, auffällt, sei die Folge der unterschiedlichen Einfahrhöhen an den beiden Tunnelportalen, erklärt John. „Der Tiefpunkt liegt deutlich näher auf der Waiblinger Seite.“ Konstruktiv sei das aber kein Problem, habe also mit der Unfallzahl an sich erst mal nichts zu tun. Gefährlich sei es erst dadurch, dass der Tiefpunkt, die „Wanne“, mit einer Kurve zusammengelegt wurde. Erst diese Kombination schaffe auch dort eine ungünstige Fahrdynamik.

Ebenfalls unfallträchtig: Die kurvige Trassenführung

Noch ein Faktor, der sich laut John gefahrverschärfend und damit unfallträchtig auswirkt: die Trassenführung im Tunnel, dessen Kurvigkeit: „Der ist konstruktiv extrem verwunden.“ Konkret gemeint ist damit die Rechts-Links-Kombination zweier Kurven hintereinander. Fast alle Tunnel hätten dagegen eben nur eine Krümmung, eine leichte Kurve, und eine Kuppe, so John, als Beispiel auf den Kappelbergtunnel verweisend.

Was Pkw-Fahrern dagegen eher nicht auffällt: Laut John liegt im Tunnel ein „Holperbelag“, der im Bereich vor und nach dem Tiefpunkt besonders schlecht sei. Zu Zweifeln daran sagt John: „Fragen Sie mal Bus- und Lkw-Fahrer. Die werden Ihnen bestätigen, wie sie dort durchgerüttelt werden.“ Kleine Spitzen im Belag wirkten bei entsprechender Geschwindigkeit wie Schwellen. „Es gab damals vier kleingedruckte Seiten an Baumängeln“, berichtet er weiter.

Der Fahrbahnbelag sei auf Beanstandungen hin in Teilbereichen ausgetauscht worden. „Das war der Kompromiss. Mehr war damals nicht durchsetzbar.“ Die „Ebenheit“ im ganzen Tunnel sei aber nach wie vor „eine Katastrophe“.

Technisch alles am Limit und dann noch der „Faktor Mensch“

Er bezweifle es, dass die „Gesamtsituation“, darunter die Fahrdynamik, des Leutenbachtunnels letztlich wirklich überprüft wurde, so John. Der sei im Vergleich zu den meisten anderen Tunneln im Lande eben ein „völlig anderer Charakter“, wenn man alle Faktoren zusammennehme. Wenn technisch alles ausgereizt, am Limit sei, und dann noch der „Faktor Mensch“ dazukomme – noch schneller fahren als erlaubt, Müdigkeit, Unaufmerksamkeit, Ablenkung – passierten eben Unfälle. Das Beharren des RP darauf, damals sei alles „korrekt“, entsprechend seinerzeit gültigen Vorgaben und Richtlinien, abgelaufen, und auch des Landratsamts darauf, Tempo 100 sei angemessen, erklärt sich John mit der „wahnsinnigen Angst im höheren Dienst, bei Fehlern erwischt zu werden“. Er hat 2013 das RP verlassen, nachdem er noch für die Ausschreibung und Fertigstellung der neue B-14-Anschlussstelle Backnang-Mitte zuständig war.